Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:36
Просмотров: 76

Ветеринар, логопед та кухар: які вакансії актуальні сьогодні на Харківщині

Ветеринар, логопед та кухар: які вакансії актуальні сьогодні на Харківщині

Станом на 10 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.

1.  Логопед – 20000 грн2.  Кухар – 17000 грн3.  Лікар ветеринарної медицини – 15000 грн4.  Інженер з організації та нормування праці – 13400 грн 5.  Майстер зеленого господарства – 12982 грн6.  Прасувальник – 12000 грн7.  Машиніст тепловоза – 11800 грн8.  Касир банку – 11000 грн9.  Столяр – 9500 грн10.  Бактеріолог – 7500 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 