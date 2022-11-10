У Балаклії відбудовують центральну лікарню

Будівля центральної Балаклійської лікарні зазнала значних руйнувань через влучання ворожих снарядів. Під час окупації росіяни тут розгорнули казарму, окупанти вивезли та знищили практично все обладнання. А відступаючи, обстріляли корпуси лікарні.

Вже вдалося відновити інфекційне відділення. Після запуску системи опалення в комплексі – лікарі будуть готові приймати пацієнтів. Про це повідомляє ХОВА.

Зараз на об’єкті тривають роботи із відновлення несучих стін, покрівлі та зруйнованого даху одного з корпусів. Це дасть змогу відновити цілісність конструкції.

Загалом по області заплановані аварійно-відновлювальні роботи на 307 об’єктах. З них 170 – багатоповерхівки Харкова та області.

Агентство Телевидения Новости