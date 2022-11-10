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Індустріальний та Холодногірський райони: тривають ремонти в найбільш пошкоджених будинках (фото)

Індустріальний та Холодногірський райони: тривають ремонти в найбільш пошкоджених будинках (фото)

В Індустріальному районі триває ремонт найбільш пошкоджених будинків.

Зокрема, працівники будівельних компаній відновлюють бетонні перекриття, сходові клітини та внутрішньобудинкові мережі опалення й водопостачання.

У зв’язку з частковою руйнацією та наявністю значних тріщин у стінах житлового будинку по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі фахівці КП «Харківспецбуд» відновлюють цегляну кладку стін та посилюють їх металевими конструкціями, повідомляє міськрада.

Своєю чергою фахівці АТ «Житлобуд-1» та  АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтні роботи у житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів по вул. Холодногірській та вул. Великій Панасівській.

Агентство Телевидения Новости

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