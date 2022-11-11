Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 81

Окупанти не припиняють обстріли прикордонних селищ на Харківщині: є поранені

Окупанти не припиняють обстріли прикордонних селищ на Харківщині: є поранені

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з рф та лінією зіткнення. Зокрема, з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє ХОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням отриманим напередодні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 