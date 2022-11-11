Окупанти не припиняють обстріли прикордонних селищ на Харківщині: є поранені

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з рф та лінією зіткнення. Зокрема, з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє ХОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням отриманим напередодні.

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