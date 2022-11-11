Відступ окупантів на Херсонщині

Українські військові продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега Херсонської області, повідомило оперативне командування «Південь». Водночас окупанти продовжують переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра, облаштовують рубежі оборони на лівому березі та обстрілюють українські позиції на правому березі, пише Громадське.

«Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи, і намагаються врятуватися втечею», — розповідає командування.

Як повідомляє Українська Правда, російські військові перед відступом почали знищувати Херсон: підірвали котельні і об’єкт обленерго, а також телецентр, місто залишилося без електрики та зв’язку.

Російські загарбники підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла.

Також росіяни підірвали частину вишок мобільного звʼязку та знеструмили місто.

Відтак, у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту (Антонівки, що неподалік від Херсона).

Раніше повідомлялось, що росіяни мінують усе, що можуть, перебираючись із Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом, йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Агентство Телевидения Новости