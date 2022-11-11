На трасі Чугуїв – Мілове зіткнулися вантажівки: одна людина загинула

О 18:48 10 листопада рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на автошляху «Чугуїв – Мілове».

В результаті зіткнення двох вантажівок водій однієї з них опинився затиснутий понівеченими конструкціями авто, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували постраждалого, проте невдовзі він помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости