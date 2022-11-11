Відповідь держави-терориста на успіхи ЗСУ: ракетний удар по цивільним у Миколаєві та атака на критичну інфраструктуру Вінничини

У ніч проти 11 листопада російсько-окупаційні війська обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, пише Громадське.

Внаслідок атаки відбулося руйнування будівлі від 5 до 1 поверху. Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Фахівці продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Оновлено о 09:29. З-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих, повідомив Сєнкевич.

Оновлено о 09:39. Наразі відомо вже про пʼятьох загиблих, написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Президент Володимир Зеленський назвав удар по п’ятиповерховому житловому будинку «цинічною відповіддю держави-терориста» на успіхи ЗСУ на фронті.

«росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців», — наголосив він.

російські окупаційні війська у ніч проти 11 листопада обстріляли один із об’єктів критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Жертв немає. На місці удару працюють рятувальні служби. У Вінницькій області повітряна тривога тривала з 02:21 до 03:55.

Агентство Телевидения Новости