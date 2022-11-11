В Барвінківському районі на міні підірвався трактор
Сьогодні, 11 листопада, на території Барвінківської громади біля села Погонівка на ворожій міні підірвався трактор. В результаті вибуху постраждав механік трактору, а сам трактор загорівся, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
На момент прибуття рятувальників 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа горіння склала 25 кв. метрів. О 06:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 07:15 ліквідували.
За добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
1 – на ліквідацію наслідків ДТП;
3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 412 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 24 тони питної води.