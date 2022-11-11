В Барвінківському районі на міні підірвався трактор

Сьогодні, 11 листопада, на території Барвінківської громади біля села Погонівка на ворожій міні підірвався трактор. В результаті вибуху постраждав механік трактору, а сам трактор загорівся, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа горіння склала 25 кв. метрів. О 06:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 07:15 ліквідували.

За добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на ліквідацію наслідків ДТП;

3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 412 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 24 тони питної води.

Агентство Телевидения Новости