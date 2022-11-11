Майже 450 км доріг на Харківщині розчищено: на яких напрямках працюють дорожники
Кожного дня дорожники відновлюють дороги після наслідків бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції штучних споруд. 25 мостів в Харківській області було зруйновано, наразі на 18 – ведуться роботи. Також, вже функціонує 9 тимчасових переправ, ще 8 – в роботі, повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.
Напередодні, 10 листопада, до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівника, роботи велись на державних дорогах, а саме:
▫️М-03 Київ – Харків – Довжанський
▫️Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
▫️Н-26 Чугуїв – Мілове
▫️Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка
▫️Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук
▫️Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»