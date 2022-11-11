Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:22
Просмотров: 86

Майже 450 км доріг на Харківщині розчищено: на яких напрямках працюють дорожники

Майже 450 км доріг на Харківщині розчищено: на яких напрямках працюють дорожники

Кожного дня дорожники відновлюють дороги після наслідків бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції  штучних споруд. 25 мостів в Харківській області було зруйновано, наразі на 18 – ведуться роботи. Також, вже функціонує 9 тимчасових переправ, ще 8 – в роботі, повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Напередодні, 10 листопада, до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівника, роботи велись на державних дорогах, а саме:

▫️М-03 Київ – Харків – Довжанський

▫️Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

▫️Н-26 Чугуїв – Мілове

▫️Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

▫️Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук

▫️Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 