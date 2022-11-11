Антонівський міст зруйновано

Антонівський міст через Дніпро у Херсоні не витримав обстрілів. Так він виглядає зараз, повідомили Суспільному місцеві жителі.

Своєю чергою окупанти заявили, що самі підірвали Антонівський міст після відведення своїх військ на лівий берег Дніпра.

Місцеві мешканці публікують фото зруйнованих конструкцій моста. Журналіст Костянтин Риженко зазначає, що, судячи з характеру руйнувань, окупанти замінували міст, а потім підірвали.

російські пропагандисти показують відео, на якому видно два зруйнованих прольоти мосту. За їхніми словами, підрив, ймовірно, стався під час виводу російських військ. Зазначається, що на правому березі російських військових не залишилося.

Агентство Телевидения Новости