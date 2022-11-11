У суботу буде знеструмлено частину Київського та Салтівського районів: адреси

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт у суботу, 12 листопада, з 9:00 до 15:00 буде знеструмлено частину споживачів Київського та Салтівського районів Харкова, а саме наступний периметр:

вул. Шевченка та прилеглі;район Гідропарку,вул. Сидора Ковпака та прилеглі;вул. Гризодубової та прилеглі;вул. Фестивальна;вул. Жилярді та прилеглі;вул. Чебишева;вул. Чкалова;вул. Старошишківська;вул. Ак. Проскури та прилеглі; район НАУ “ХАІ”;вул. Астрономічна;пр. Жуковського;вул. Лісопарківська та прилеглі;район заводу “Комунар”;вул. Григорія Рудика;вул. Леся Сердюка;вул. Наталії Ужвій;вул. Ак. Павлова;вул. Героїв Праці;вул. Валентинівська;пр. Тракторобудівників;вул. Світла;вул. Бучми;вул. Дружби народів;вул. Джерельна;вул. Метробудівників.

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