Частина Салтівки сьогодні залишилася без води: адреси

Проспектом Тракторобудівників ведуться ремонтні роботи на водоводі.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм по проспекту Тракторобудівників, з 9:00 до 24:00 11 листопада буде тимчасово припинено водопостачання частини абонентів Салтівського району за адресами:

533 м/р

вул. Героїв Праці, 43, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Є, 49, вул. Світла, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 49А. 156/41, 158, 158А, 158Б, 160, 160А, 160Б, 160В, 160Є, 162, 162А, 162Б, 162В, 162Г, 162Д, 162Е, 16, вул. Бучми, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 44Є, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52.

606 м/р

вул. Світла, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 13Б, 15, вул. Героїв Праці, 66, 68, 68А, 68Б, 68Д, 70, 70А, пр. Тракторобудівників, 140Б, 140В, 140Г, 142, 142А, 142Б, 144, 144А, 148, 148А, 150, 152, 152Б, вул. Валентинівська, 37/128, 41, 45.

531 м/р

вул. Бучми, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д, 30Є, 32, 32А, 32Б, 32В, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Є, 36, 36А, 6, 36 40Б, пр. Тракторобудівників, 103, 103А, 103Б, 103Г, 105, 105А, 105В, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г, вул. Героев Труда, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Є, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Є, вул. Гвардійців Широнінців, 50/29, 50, 50А, 50Б, 50В, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 64.

607 м/р

вул. Гвардійців Широнінців, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 40, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Ж, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44Б, 44В, вул. Героїв Праці, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 54А, 54Б, 54Г, 56, 56Б, 58, 60, 60, вул. Валентинівська, 31, 33, 33А, 35, 35/81, пр. Тракторобудівників, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 83Є, 83Ж, 85, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 85Д, 87,87А, 87Б, 87В, 87Г, 89, 89А, 89Б, 93, 95, 95А.

Подача води на зниженому тиску:

535/535А м/р

вул. Валентинівська, 38, 38А, 38Б, 38Г, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Д, 48, 50, 55А, 55 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 66, пр. Тракторобудівників, 124, 124А, 124Б, 126, 126А, 126Б, 126В, 128, 128А, 128, вул. Владислава Зубенка, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д 37, 39, 39, вул. Гарібальді, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/13, 11, 11А, 12, 26.

603 м/р

пр. Тракторобудівників, 106, 108, 108А, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 114А, 114Б, 114В, 116, 118, 118А, 118Б, 118В, вул. Владислава Зубенка, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56/13, пр. Ювілейний, 57/106, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Д, 63, 63А, 63Б, вул. Познанська, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 11В.

602 м/р

вул. Владислава Зубенка, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60Г, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 76А, 78, 80, 80А, 66, пр. Ювілейний, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 81А, 81Г, 83, 88, 85 , 91, вул. Познанська, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А, шосе Салтівське, 155/93, 157, 157А, 157В, 159/84.

604 м/р

пр. Ювілейний, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 72В, 74, шосе Салтівське, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 143, пр. Тракторобудівників, 86/137, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 92А, 92Б, 94, 94А, 94Б, 94В, 94Г, 96, 96А, 98, 98А, 100, 100А, 100Б, 100В, 100Г, 100Д, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 104, вул. Руслана Плоходька, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 11, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В.

601 м/р

пр. Ювілейний, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90Б, 92, 94, 94А, 96/153, 98А, шоссе Салтівське, 145, 145А, 145Б, 145В, 147, 147А, 147Б, вул. Руслана Плоходька, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 14.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

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