Закликав змінити межі державного кордону: в Харківській області викрили ворожого агітатора

Контррозвідка СБУ припинила діяльність інтернет-пропагандиста, який діяв в інтересах країни-агресора на шкоду державній безпеці України.

За даними слідства, 42-річний мешканець Харківщини встановив контакт із російською стороною за допомогою месенджера телеграм. За грошову винагороду чоловік погодився адмініструвати сайт з антиукраїнським контентом на замовлення країни-агресора.

У публікаціях агітатора містилися заклики до зміни меж державного кордону нашої країни. Також зловмисник популяризував військових рф та висловлював підтримку так званій «спеціальній воєнній операції». Зокрема його антиукраїнський контент був направлений на розпалювання національної ворожнечі.

За місцем проживання правопорушника правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному мешканцю м. Красноград за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости