На Салтівці двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху: попередньо, спрацював касетний боєприпас

11 листопада близько 11:30 у Харкові по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.

Рятувальники, що прибули на місце події допомагали медикам зупинити кровотечу та транспортували потерпілих до карети швидкої.

За попередніми даними спрацював касетний боєприпас. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС. Обставини надзвичайної події з’ясовують фахівці.

Агентство Телевидения Новости