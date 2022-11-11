Новий графік погодинних відключень світла

“Харківобленерго” оприлюднили графік погодинних відключень на наступний тиждень.Його можна переглянути на сайті підприємства за посиланням.

Крім того, енергетики нагадують, що існують як погодинні планові відключення, так й аварійні графіки.

ГАВ – це графік аварійних відключень. Коли диспетчер НЕК “Укренерго” бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах

Це не графік планових робіт, тому у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК “Укренерго”.

Графік запроваджується протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від “Укренерго”. Це оперативні розпорядження, і обленерго не володіє інформацією про ці відключення заздалегідь.

ГПВ – це графік погодинних відключень. Його введено з 31 жовтня задля стабілізації роботи енергосистеми. Графік враховує почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури. Проте порядок введення черг може коригуватися згідно з вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.

Інформація про приналежність населених пунктів, вулиць до черг графіку погодинних відключень (ГПВ), застосування черг із зазначенням годин доби та причин введення може змінюватися. Але ми намагаємося всю актуальну інформацію, у тому числі графік погодинних відключень, оперативно викладати на офіційному сайті АТ “Харківобленерго”

Сьогодні в Харкові застосовуються й аварійні відключення. Про це повідомило Укренерго.

Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами.

Нагадуємо, що екстрені аварійні відключення споживачів також додатково застосовані у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

Тимчасові контрольовані обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути технологічних аварій через перевантаження.

Агентство Телевидения Новости