Головне не ставити наступ на паузу, – ISW про те що буде після Херсону

Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою, вважають експерти

Зимова погода може завдати непомірної шкоди погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре укомплектовані ЗСУ навряд чи зупинять контрнаступ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що українські сили можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли б у брудні осінні місяці.”Якщо бій припиниться цієї зими, це буде пов’язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. російські кампанії із захоплення п’яти областей завершилися кілька місяців тому і війська рф твердо обороняються на більшій частині лінії фронту”, – зазначають аналітики.

Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні. Припинення вогню дасть кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує, щоб відновити російські сили.

Опісля ключові битви можуть розгорнутися на південному напрямку, а також у Донецькій та Луганській областях, де загарбники ще вдаються до якихось спроб наступу.

Зазначається, що за останні 24 години українські війська просунулися на північний захід, захід і північний схід від Херсона, в деяких районах до 7 км. Поки російські сили досі відступають “у порівняно хорошому порядку”, українські досягають очікуваних успіхів, не розгромивши водночас загарбників, як це було в Харківському контрнаступі.

“Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на правому березі, змусивши війська РФ відступити, і можуть звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями. Виведення російських військ займе деякий час, бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і зіштовхуються зі заздалегідь підготовленими російськими оборонними рубежами”, – підкреслили в ISW.

Водночас аналітики не вважають, що бойові дії в країні припиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, незважаючи на помилкові припущення Заходу. Так, видання NBC 9 листопада повідомило, що деякі американські та західні представники міністерств оборони розглядають “очікуване зимове сповільнення вогню як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною”.

В Інституті вивчення війни відповідають, що деяке військове обладнання і справді може буде потрібно адаптувати до холоднішої погоди, а нестача його або боєприпасів може уповільнити просування через труднощі з логістикою, але не через зимову погоду.

“Зима може завдати невідповідних збитків погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання холодної погоди і, можливо, навіть зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли б у брудні осінні місяці”, – висловили переконання вони.

Також додали, що якщо бій і припиниться цієї зими, це буде пов’язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній із обох боків. Російські кампанії із захоплення всієї Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей завершилися ще кілька місяців тому (попри неодноразові наполегливі вимоги окупантів щодо проведення безрезультатних атак), і ворог нині твердо обороняється на більшій частині лінії фронту.

Україна ж володіє ініціативою і перебуває у процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні, зазначили в ISW. Там вважають, що припинення вогню лише дасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує, щоб відновити сили. А велика українська перемога на Херсонщині не буде останньою.

“Бої продовжаться на Південному напрямку; в Бахмуті Донецької області – єдине місце, де російські війська все ще роблять серйозні наступальні дії, також на півночі Луганської області, оскільки українські сили продовжують контрнаступальні операції”, – перерахували експерти.

Вони кажуть, що російські офіційні особи зайняті підготовкою 120 тисяч призовників для відправки навесні на передову. Водночас ЗСУ прагнуть звільнити якомога більшу частину окупованої території до прибуття цього російського “підкріплення”.

“Президент України Володимир Зеленський заявив 7 листопада, що країна не бажає вести переговори з РФ доти, доки не будуть виконані певні умови, зокрема відновлення територіальної цілісності, судове переслідування російських воєнних злочинців, відшкодування військової шкоди та обіцянка, що Росія більше не вторгатиметься в Україну. Припинення вогню на зимовий час піде лише на користь російським силам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою слабку оборону та продовжити кампанію геноциду, спрямовану на викорінення української ідентичності в окупованих частинах України”, – попередили в ISW.

Агентство Телевидения Новости