Звільнення Херсону: сльози радощи та попередження

У Херсоні сотні місцевих жителів вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами зустрічати українських воїнів-визволителів. Люди зустріли бійців Сил оборони України обіймами та скандуванням: “Слава ЗСУ!”.

Відповідні відео з’явилися у мережі інтернет. У кадрі можна побачити багато людей з українською символікою, які носять на руках українських воїнів і скандують патріотичні гасла

У Херсоні, як і на інших деокупованих територіях області, попри важку гуманітарну ситуацію, панує піднесений настрій. За час окупації фраза “Чекаємо на ЗСУ” стала молитвою жителів Херсонської області. Про це сьогодні, 11 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Відчуття ейфорії зараз у наших людей від того, що місто деокупують. Емоції просто зашкалюють. Справді, це були вкрай важкі місяці окупації, страху, терору. Відчуття близької свободи дуже окрилює людей”, — коментує Соболевський.

Водночас він зазначає, що є високі ризики, можливі провокації, тому закликає жителів бути обережними.

“Потрібно мінімізувати переміщення містом, не намагатися заходити в адміністративні будівлі. Вони можуть бути заміновані окупантами. Не чіпати жодних підозрілих предметів, у тому числі залишеного автотранспорту з “зетками”, тобто коли видно, що цей транспорт використовувався окупантами і що вони його не вивезли, бо це все також може бути заміновано”, — зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Соболевський вважає, що в Херсоні можуть бути російські військові, зокрема ті, хто не встиг втекти. На його думку, таких солдатів може бути чимало.

“Це, можливо, навіть не частина якогось особливо підступного плану. Просто це може бути частина покинутих підрозділів, які не перевезли, не евакуювали на лівий берег. Таких людей мож

Відступаючи на Херсонщині, російські війська «залишають багато неприємних сюрпризів» для українських військ, повідомила в ефірі загальнонаціонального марафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Зокрема, це – замінування великих ділянок місцевості, доріг, об’єктів критичної інфраструктури й інших об’єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі покращення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватись. Тому треба не втрачати пильності», – зазначила вона.

Гуменюк також додала, що на звільнених від російських військ українських територіях на Херсонщині «не виключена робота диверсійних груп РФ».

Агентство Телевидения Новости