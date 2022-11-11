Генерал США Бен Ходжес пояснив, як Україна звільнить Крим

Український контрнаступ уже досяг незворотного імпульсу. Тому звільнення Криму неминуче.

Про це колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”. Він звернув увагу на те, що контрнаступ має два крила — на Херсонському напрямку і на східному, які сходяться на підходах до півострова. “Подумаємо про український контрнаступ, який розпочався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію, — порадив генерал. — І тому ліве крило контрнаступу — це операція, що спустилася з Харкова, зараз біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило — у Херсоні. Отже, це праве крило. Так що обидва ці крила сходяться до Криму. Усі дороги ведуть до Криму”.

Бен Ходжес вважає, що бої у Херсоні та на його околицях триватимуть кілька тижнів доти, доки ЗСУ не знищать усіх окупантів на правому березі Дніпра. Визволення Маріуполя, на його думку, пройде набагато швидше, ніж захоплення міста російською армією. По-перше, тому що окупанти не мають мотивації стояти за нього на смерть, як це робили українські захисники Маріуполя. По-друге, окупанти рано чи пізно зрозуміють, що опинились у пастці, бо за спиною у них буде Азовське море.

Крім того, можливості російської армії обмежені, у неї стає все менше техніки, а логістична система виснажена. “Звичайно, я покладаюсь на відкриті джерела, але ми знаємо, що українці перехоплюють усілякі розмови російських солдатів про те, що у них більше немає машин, у них немає деталей, у них немає боєприпасів”, — наголосив Ходжес.

Агентство Телевидения Новости