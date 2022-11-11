Чоловік мріяв бути підконтрольним рф, став підкронтольним Феміді

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що у жовтні цього року обвинувачений, перебуваючи на вул. Гребенюківській у м. Харкові, розмовляв зі своїми знайомими. Але розмови були не про життя. Чоловік переповідав своїм знайомим відомі твердження роспропаганди: «ми повинні підтримувати дії першої країни в світі – Російської Федерації», «ми маємо вірити, що скоро всі ми будемо підконтрольні РФ».

Справа розглядатиметься у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Кожен, хто підтримує окупантів, обов’язково понесе відповідальність. Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами продовжують ефективну і плідну роботу з викриття громадян України, які є прихильниками політики держави-агресорки.

Дізнання проводили дізнавачі ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости