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Чоловік мріяв бути підконтрольним рф, став підкронтольним Феміді

Чоловік мріяв бути підконтрольним рф, став підкронтольним Феміді

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що у жовтні цього року обвинувачений, перебуваючи на вул. Гребенюківській у м. Харкові, розмовляв зі своїми знайомими. Але розмови були не про життя. Чоловік переповідав своїм знайомим відомі твердження роспропаганди: «ми повинні підтримувати дії першої країни в світі – Російської Федерації», «ми маємо вірити, що скоро всі ми будемо підконтрольні РФ».

Справа розглядатиметься у Жовтневому районному суді м. Харкова. 

Кожен, хто підтримує окупантів, обов’язково понесе відповідальність. Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами продовжують ефективну і плідну роботу з викриття громадян України, які є прихильниками політики держави-агресорки.

Дізнання проводили дізнавачі ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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