Російський метанол під виглядом розчинника для фарб: митники забули 20 млн

Прокуратура спільно з ДБР продовжують системну роботу щодо притягнення до кримінальної відповідальності митників, через незаконні дії яких Державний бюджет України зазнав мільйонних збитків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низкою пов’язаних між собою підприємств, зареєстрованих в Луганській області, протягом 2018-2019 років з РФ ввезено на митну територію України в зону діяльності Харківської митниці ДФС метанол під виглядом розчинника для фарб та з неправильною класифікацією товарів.

Вказані дії здійснювались без нарахування та сплати мита, акцизного податку та повного обсягу ПДВ.

Але шестеро посадовців митниці до своєї роботи поставились халатно та не перевірили, що жодного розчинника для фарб не було, а замість нього — метанол російського виробництва. Внаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов’язків митники завдали державі збитків на суму понад 20 млн гривень.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальні акти щодо шістьох посадових осіб головної Харківської митниці ДФС до Машівського районного суду Полтавської області. Один з посадовців обвинувачується у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України), ще п’ятеро — у такій, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також прокурорами обласної прокуратури у рамках кримінального провадження пред‘явлено позови до обвинувачених на суму спричинених збитків.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости