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Троє поранених за добу через обстріли та мінування

Троє поранених за добу через обстріли та мінування

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Як зазначив очільник області Олег Синєгубов, у селі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об’єкти фермерських господарств, сталися пожежі. Без постраждалих.

У Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення двоє хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їм надається уся можлива допомога, стан медики оцінюють як середній.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети.«На лінії зіткнення тривають запеклі бої.

Наші військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Куп’янського району. Віримо в наших захисників та працюємо на перемогу!», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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