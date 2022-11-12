Харківщині поліція оперативно розшукала семирічну дівчину

11 листопада о 19:00 до відділу поліції № 2 Чугуївського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканки села Соколове Чугуївського району. Жінка розповіла, що її 7-річна донька пішла на прогулянку та додому не повернулася.

Поліцейські протягом години розшукали зниклу. Як з’ясувалося, дівчина гуляла вулицями села та не хотіла повертатися додому.

З дитиною та її матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости