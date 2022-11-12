На Херсонщині зруйновано 7 мостів, відрізан – понад 10 000 руських

Під час відступу російських військ із Херсона в області було зруйновано сім мостів, зокрема на Каховській ГЕС, підрахували в CNN

За останні 24 години в Херсонській області було зруйновано щонайменше сім мостів, чотири з яких – через річку Дніпро.

Про це свідчать супутникові знімки та інші фотографії компанії Maxar Technologies, якими володіє видання.

Два мости, автомобільний і залізничний, розташовані на греблі в Новій Каховці, були зруйновані.

На знімках і відео в соціальних мережах, оприлюднених у п’ятницю, також видно, що Антонівський міст, головний канал через Дніпро в Херсонській області, було зруйновано, зазначає видання.

Їх підривали російські війска заради того, щоб зупинити переслідування ЗСУ. При цьому вони відрізали мжлмвісь перебратися до своїх для 10 000 окупантів.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра. Під Херсоном, на Херсонщині, на берегах. Хтось відстрілюється, хтось намагається пробитися та потрапити на той берег у будь-який спосіб, хтось перевдягається у цивільних, хтось здаватиметься у полон. Їх ще ловити та ловити. Правий берег Дніпра потрібно від них очистити, це займе деякий час”, – зазначив військовослужбовець.

Також, за його словами, російське керівництво встигло завчасно вивезти багато російських військових з Херсонщини.

“Частину техніки також вивели, частину росіяни втратили за останні два тижні. Але вони й перекидали на Херсонщину особовий склад. Росіяни виводили штурмовиків та заганяли на їхнє місце мобілізованих”, – резюмував Сазонов.

Технику, яку залишили окупанти, ще рахують, но відомо, що в цьому парку є навіть гелікоптер

Агентство Телевидения Новости