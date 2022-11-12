Нідерланди допомогають у розслідуванні Ізюмської трагедії

Окружні прокуратури продовжують співпрацювати з голландськими експертами з Міжнародного кримінального суду

11 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно із місією експертів з Нідерландів відвідали м. Ізюм та м. Барвінкове.

Прокурори спільно із зарубіжними експертами оглянули зруйновані адміністративні та житлові будівлі внаслідок ворожих ударів військових країни-агресора.

Разом з представниками з Нідерландів прокурори визначили план та об‘єм роботи на деокупованій території Ізюмського району.

Працювати на місцях буде команда з криміналістів, хімічних експертів, експертів з балістики, експертів-картографів та лікарів-криміналістів.

Агентство Телевидения Новости