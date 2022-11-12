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Машину розірвало навпіл: ДТП за участю 4 автівок біля Меморіалу
Напередодні близько 17:00 на Харківському шосе в районі Меморіалу сталося зіткнення автомобілів Opel Omega, Ford Scorpio, Renault Clio та Peugeot Partner.
Від удару автомобіль Opel розірвало навпіл.
На місці працювали медики. В результаті ДТП отримали травми та були доставлені в лікарню двоє пасажирів Ford, пасажир Renault та водій Opel.
За попередніми даними, травми у постраждалих не важкі. Обставини встановлюються.