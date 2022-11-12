Поблизу українських кордонів ПВК Вагнер формує військові структури – ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що приватна військова компанія Вагнер, якою керує Євген Пригожин, формує військові структури у прикордонних з Україною Білгородській та Курській областях. Про це у п’ятницю, 11 листопада, пише ISW

“Спонсор групи Вагнер Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури у Білгородській та Курській областях, незважаючи на відсутність загрози наземного вторгнення українських військ на територію Росії”, – йдеться у повідомленні.

Тим часом українські війська завершують визволення правого берега Херсонської області після того, як звідти відступили росіяни. При цьому, загарбники зруйнували Антонівський та залізничний мости (поблизу Херсона), а також міст через дамбу Нової Каховки (на схід від міста Херсон поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро, Даріївський міст (на північний схід від міста Херсон) через річку Інгулець останньої спроби заблокувати просування українських військ у напрямку до центральної частини Херсонської області.

Як зазначають спостерігачі, російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро і, ймовірно, продовжать зміцнювати позиції на лівому березі найближчими днями.

ISW оцінює всю західну частину Херсонської області як звільнену. “Українські війська швидко завершують звільнення всіх районів, які ще не перебувають під їх контролем”, – переконані аналітики.

Агентство Телевидения Новости