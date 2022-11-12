Харківщина знову серед областей, де запроваджені аварійні відключення світла

Про це повідомляє Укренерго.

Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.

Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.

В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються, йдеться у повідомленні

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