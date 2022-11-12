В найближчі дні армія рф може завдати нового масованого ракетного удару

Під час саміту G20, який проходитиме 15-16 листопада, армія російської федерації може завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Всі ж події насуваються… і саміт «двадцятки». Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації», — заявив Ігнат.

При цьому він зазначив, що хоча рф і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.

«Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували… Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться», — пояснив він.

Також Ігнат наголосив, що випустивши неймовірну кількість ракет по Україні, окупанти не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому вони накопичують свій запас, щоб у певний момент завдати удару.

Агентство Телевидения Новости