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Черговий колаборант піде під суд

Черговий колаборант піде під суд

Слідчі Харківщини скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який співпрацював з окупантами

Як встановили поліцейські Чугуївського районного управління поліції, під час тимчасової окупації села Гракове 57-річний місцевий мешканець підтримав збройну агресію рф, добровільно пішов на контакт з росіянами та допомагав їм. Чоловік безкоштовно надавав послуги з ремонту військової техніки держави-агресора, а також добровільно поселив окупантів у своєму будинку та забезпечував їх продуктами харчування. Завдяки цьому він мав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та міг безперешкодно переміщуватись по території окупованого села.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Матеріали провадження скеровані до суду.

Агентство Телевидения Новости

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