Хотіли “руського духа”: зі школи на Ізюмщині вилучено сотні підручників рф

10 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд Богуславської загальноосвітньої школи.

У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту.

Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок Російської Федерації. Правоохоронці вилучили понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.

Агітація, пропаганда та виховання «русского духа и патриотизма» — основні цілі російської так званої навчальної програми.

Підручники РФ будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази.

Агентство Телевидения Новости