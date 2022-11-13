Окупанти обстріляли Вовчанськ: горів житловий будинок

За добу з 12 по 13 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинений ворожим обстрілом;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 кв. метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 32 тони питної води.

Агентство Телевидения Новости