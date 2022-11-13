Окупанти обстріляли Вовчанськ: горів житловий будинок
За добу з 12 по 13 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
15 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинений ворожим обстрілом;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 кв. метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 32 тони питної води.