Харківщина: доба без поранених серед цивільних

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

У Вовчанську близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости