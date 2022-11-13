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Харківщина: доба без поранених серед цивільних

Харківщина: доба без поранених серед цивільних

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

У Вовчанську близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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