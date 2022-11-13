65 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ затримали на Харківщині

Протягом минулої доби до поліцейських Харківщини звернулись 1566 громадян з повідомленнями про правопорушення та події.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3600 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 65 осіб.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2 814 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2485, за ст. 111-1 КК України – 274 та інші.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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