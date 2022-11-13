Вивозив меблі та техніку автівкою: на проспекті Науки затримано підозрюваного у крадіжках

Харківські поліцейські затримали чоловіка за крадіжку меблів та побутової техніки: зловмисник скоював крадіжки з дачних будинків, вивозив викрадене майно автівкою. Затриманий має судимості за майнові злочини.

11 листопада до Харківського райуправління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що з дачних будинків на проспекті Науки невідомий чоловік на автівці вивіз меблі та побутову техніку.

Співробітники сектору ювенальної превенції разом з патрульними виявили чоловіка з викраденими речами.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група райуправління. Поліцейські вилучили речові докази та опитали свідків.

Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 32-річний харків’янин.

За даним фактом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста.

Агентство Телевидения Новости