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У Києво-Печерській лаврі моляться «за росію» (відео)

У Києво-Печерській лаврі моляться «за росію» (відео)

У храмі Всіх святих печерських у Києво-Печерській лаврі, якою користується УПЦ (в єдності з московським патріархатом), під час духовних піснеспівів звучало «Звон пливьот, пливьот над росією, пробуждаєтся матушка русь».

Відео оприлюднив священник Православної Церкви України Михайло Омелян.

«На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах!

На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших окупованих територіях???»

Агентство Телевидения Новости

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