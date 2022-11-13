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В Харкові зупинки-укриття облаштують під пункти обігріву

В Харкові зупинки-укриття облаштують під пункти обігріву

На базі зупинок громадського транспорту, які є укриттям від обстрілів, облаштують пункти обігріву. На вході будуть розстібні двері для збереження тепла, а у передбаннику – розетки для зарядки гаджетів. Там же в електрочайнику можна нагріти воду для чаю. Про це повідомляє харківська міська рада.

Зупинки-укриття у Харкові почали встановлювати після масованих ударів по зупинках громадського транспорту. Безпечні зупинки обладнані 24 сидячими місцями, але у разі потреби павільйон зможе прийняти до 50 осіб.

За інформацією міськради, у місті вже змонтували понад 10 таких укриттів. Перші безпечні зупинки встановили у місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Зокрема, зупинки-укриття вже є на Північній Салтівці та вул. 23 Серпня.

Агентство Телевидения Новости

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