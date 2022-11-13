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ЗСУ показали кладовище російської техніки в аеропорту Чорнобаївки (відео)

Українські воїни зайшли на територію міжнародного аеропорту Херсона в Чорнобаївці, де з початку вторгнення окупанти зберігали величезну кількість техніки. Через Чорнобаївку окупантів постачали паливом, снарядами та провізією, пише УНІАН.

На опублікованих в мережі кадрах український боєць розповідає про долю інфраструктури, показуючи знищену російську техніку – танки і навіть вкрадену у місцевих фермерів сільгосптехніку.

«Ось що залишилося від Чорнобаївки», – прокоментував військовий.

Чорнобаївка з перших днів російського вторгнення була під щільним вогнем ЗСУ. Українські захисники били по території аеропорту, як тільки туди заходили нові сили окупантів.

Чорнобаївка: чим важлива для окупантів

Чорнобаївка – ключове місце для забезпечення угруповання окупантів у південних регіонах України, відзначав ще в березні радник офісу президента Олексій Арестович.

У зв’язку зі взяттям ЗСУ під вогневий контроль залізничного сполучення саме через Чорнобаївку окупантів постачали паливом, снарядами, провізією і так далі. Потяги розвантажувалися на базах в Криму, а потім вертольоти доставляли все у населений пункт.

Після визволення правобережжя Херсонської області Чорнобаївка повернулася під контроль українських сил.

Агентство Телевидения Новости

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