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В Лейпцигу вулицю, де розташоване генконсульство росії, назвали ім’ям вбитого рашистами в’язня концтаборів

Окрім санкцій, поставок зброї та демонстрацій проти російської війни в Україні є ще одна форма протесту: перейменування вулиць. Тому вулиця, де розташоване генеральне консульство росії в Лейпцигу, тепер отримує нову назву вулиці. Міська рада вирішила перейменувати її у «вулицю Бориса Романченка». 96-річний українець, який пережив Голокост, був убитий у своєму рідному місті Харкові в березні. Про це повідомляє видання MDR.de.

«Іменем українця названа вулиця, на якій розташоване генеральне консульство росії в Лейпциг-Голісі. На засіданні в середу міська рада Лейпцига вирішила перейменувати Turmgutstraße на Boris-Romantschenko-Straße.

За це проголосували 33 особи, включно з мером Буркхардом Юнгом (СДПН). Проти проголосували 17 депутатів, троє утрималися».

Фото: xcitepress/justin vogel

Агентство Телевидения Новости

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