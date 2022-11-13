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В Куп’янському районі повністю відновили газопостачання в трьох селах: з газом майже 800 родин

В Куп’янському районі повністю відновили газопостачання в трьох селах: з газом майже 800 родин

Фахівці АТ «Харківгаз» та АТ «Харківобленерго» продовжують повертати газо- та електропостачання жителям регіону.

Протягом 12 листопада було відновлено газопостачання 791 родині у Куп’янському районі, зокрема повністю вдалося повернути природний газ до сіл Глушківка, Колісниківка та Кругляківка, повідомляє ХОВА.

Окрім цього, після проведення аварійно-відновлювальних робіт на повітряній лінії електропередавання послугу отримали 233 абонента міста Ізюм. Також в Ізюмському районі світло повернули 20 споживачам селища Рідне та 128 жителям селища Петрівське.

Зокрема, роботи з відновленню електропостачання тривають і в Куп’янському районі. Там світло отримали 173 споживача селища Глушківка.

Також протягом доби було заживлено 47 споживачів селища Байрак Харківського району.

Агентство Телевидения Новости

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