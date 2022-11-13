Вкрадено не тільки єнота: росіяни вивезли більшість тварин Херсонського зоопарку

Російські окупанти викрали з Херсонського зоопарку більшість тварин — від лами і вовка до віслюка і білок.

Про це повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, пише Громадське.

Ще перед відступом росіян із Херсона, 5 листопада, директор кримського парку левів «Тайган» Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили «евакуювати» з Херсона до Криму згідно із розпорядженням голови окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо.

А вже 9 листопада Зубков розповів, що у його парк привезли двох вовчиць, ламу, ослицю, сімох єнотів, павичів, цесарок і фазанів. За його словами, тварин помістили у вольєри.

Також крадіжкою єнота з Херсонського зоопарку похвалилася російська блогерка Анна Долгарьова. Вона розповіла, що «єдина хороша новина» щодо втечі росіян із Херсона — це те, що її друг вкрав звідти єнота.

Деокупація правобережжя Херсонщини

Станом на вечір 12 листопада Сили оборони встановили контроль над понад 60 населеними пунктами правобережної частини Херсонської області.

У Херсон повернулися та відновили свою роботу представники ОВА, поліції та Служби безпеки України. Поліцейські проводять там стабілізаційні заходи. Навколо міста й на території Херсона виставили блокпости, до кінця розмінування в’їзд та виїзд із міста буде обмежено.

Також у Херсоні запроваджують комендантську годину, яка діятиме з 17:00 до 08:00. Влада просить людей, які виїхали з міста, не поспішати повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Агентство Телевидения Новости