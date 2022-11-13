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Рятувальники розповіли, як безпечно повернутися додому після окупації

Рятувальники розповіли, як безпечно повернутися додому після окупації

В ДСНС України розповіли, як та коли мешканцям деокупованих територій повертатися додому, щоб не натрапити на смертельно небезпечні пастки, які залишили окупанти.

«Вже є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Це – підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог – саме такий. Тож обережність має бути передусім.

Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС. Якщо ви вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то вам необхідно:

Звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».

Завантажити додаток на свій смартфон:

Android: https://bit.ly/3OeQwxg

Apple: https://apple.co/3HhV4B3

Після авторизації ви зможете повідомити саперів про ймовірну загрозу у вашій оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки. Всього кілька кліків можуть убезпечити ваше життя та життя ваших близьких».

Агентство Телевидения Новости

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