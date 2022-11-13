У Стамбулі прогримів вибух: є жертви

У центрі Стамбула стався вибух. За попередньою інформацією, поранень зазнали 11 людей. Що стало причиною вибуху — поки невідомо.

Про це пишуть турецька газета Milliyet та The Associated Press із посиланням на турецькі ЗМІ.

Вибух, який чули у різних районах міста, прогримів приблизно о 16:20 (15:20 за Києвом). Це сталося на велелюдній вулиці, яка зазвичай популярна серед туристів. На відео з місця події видно, що в цей час там було багато людей, повідомляє Громадське.

На місце події прибули поліцейські, вогнеборці та медики. Місцеві мешканці кажуть, що біля місця вибуху також закрили магазини.

Губернатор Стамбула Алі Ерлікая повідомив, що є загиблі внаслідок вибуху. Раніше ЗМІ повідомляли лише про поранених. Скільки саме загиблих, він не уточнив. Також Ерлікая поки що не назвав причину вибуху.

Milliyet пише, що за розслідування взялася прокуратура. Водночас журналістам заборонили вести трансляції з місця події.

Агентство Телевидения Новости