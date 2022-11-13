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Обстріл Куп’янського району: двоє людей в лікарні

Обстріл Куп’янського району: двоє людей в лікарні

Сьогодні, 13 листопада, близько 13:00 окупанти обстріляли селище Петропавлівка Куп’янського району.

В результаті були пошкоджені будівлі, травми отримали місцеві мешканці.

Домедичну допомогу двом місцевим жителям надали працівники полку поліції особливого призначення, які в цей час виконували службові обов’язки на території району.

49-річного чоловіка поліцейські доправили до карети швидкої медичної допомоги, оскільки медики не мали змоги доїхати до місця події.

Працівники слідчо-оперативної групи Куп’янського районного відділу поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Агентство Телевидения Новости

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