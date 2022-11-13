Окупаційні війська обладнують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 13 листопада. 263 доба війни.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог з артилерії різних типів здійснював обстріли по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне.

Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.

В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости