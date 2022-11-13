Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:16
Просмотров: 58

Окупаційні війська обладнують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра

Окупаційні війська обладнують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 13 листопада. 263 доба війни.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог з артилерії різних типів здійснював обстріли по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне.

Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.

В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 