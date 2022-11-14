Двоє людей на Харківщині підірвались на мінах

Тривають роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в с. Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік. Закликаю усіх до максимальної обережності та уважності, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

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