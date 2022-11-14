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Київський та харківський енерговузли пошкоджені росією серйозно, – «Укренерго»

Київський та харківський енерговузли пошкоджені росією серйозно, – «Укренерго»

Минулого тижня росіяни вразили один з ключових об’єктів Укренерго.

Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Саме тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Київський та харківський енерговузли — це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень, і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній», — пояснив Кудрицький.

Це вплинуло на живлення низки областей, ситуація у яких поки що залишається складною. Зокрема йдеться про м. Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області, де застосовуються планові, а іноді й аварійні відключення.

У столиці та восьми областях відключення будуть використовувати поки енергетики відновлюватимуть можливість передачі електроенергії з інших регіонів. Сьогодні фахівці вважають, що повернути звичний для кожного режим споживання електроенергії. Але для цього необхідне ощадливе споживання кожного українця.

Агентство Телевидения Новости

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