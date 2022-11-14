США: частина санкцій проти Росії залишиться чинною і після війни

Міністр фінансів США Джанет Єллен не виключає, що деякі санкції щодо Росії, запроваджені Сполученими Штатами, залишаться чинними і після завершення війни в Україні. Про це вона заявила 13 листопада в інтервʼю газеті The Wall Street Journal.

За словами Єллен, якщо буде укладена мирна угода, Сполучені Штати та їхні союзники проаналізують санкції, запроваджені проти Росії. Їхнє коригування вона назвала «можливим і, ймовірно, доречним». Проте, «з огляду на те, що сталося», деякі санкції можуть залишитися чинними.

При цьому Єллен, яка перебуває на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії, вказала, що «з боку Росії насправді не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на будь-яких умовах, прийнятних для України», тому поки що передчасно говорити про можливість мирних домовленостей.

Агентство Телевидения Новости