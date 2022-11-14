Прокурори фіксують наслідки обстрілів Харківщини: в області є поранені

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області і Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Окупанти не припиняють обстрілювати Куп‘янський район. Так, 13 листопада російські військові випустили сім ракет по смт Шевченкове. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено Будинок культури, магазини, торгівельні павільйони, будівлю пошти, навчальний заклад, інфрастуктурний об‘єкт та дві житлові чотириповерхівки. Отримали поранення дві жінки. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт ракетами типу С-300.

Прикордонне з РФ м. Вовчанськ також щоденно потерпає від ворожих ударів. Внаслідок обстрілів 13 листопада зруйновано житловий будинок.

Вчора близько 22:40 окупанти завдали ракетний удар по Індустріальному району м. Харкова.

Прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції провели огляди місць події та вилучили докази збройної агресії РФ.

Агентство Телевидения Новости