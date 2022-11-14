Окупанти вивозять врожай з Маріупольського району зерновозами, для місцевих залишають голод

Окупанти щодня вивозять український врожай зерновозами з усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.

“Росіяни вивозять український врожай з Маріупольського району зерновозами. Щодня з усіх зерносховищ та елеваторів. Зерновози на номерах “23” та “26” регіони (Краснодарський та Ставропольский край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь в бік Ростова-на-Дону.

Мародерство в державних масштабах не зупиняється. Це і є частина того самого зерна, яка так “щиро” пропонує росія майже даром міжнародної спільноті”, – написав Андрющенко.

Він також відзначив, що через вантажний транспорт, який не дотримується ані правил, ані норм поведінки на дорозі, у Маріуполі утворилися корки. “Щоб там не розповідали пропагандисти, але українці залишаються для росіян людьми другого сорту. Навіть, за наявності російського паспорту” – зауважив радник мера.

Агентство Телевидения Новости