Перетворив будинок сестри на склад боєприпасів: підозрюється мешканець Чугуївщини

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річному чоловіку за фактом незаконного носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

9 листопада у смт Старий Салтів правоохоронці викрили 39-річного місцевого мешканця. З початку війни чоловік слідкував за будинком своєї сестри, яка залишила населений пункт у зв’язку з бойовими діями.

Але брат вирішив перетворити будинок родички на склад боєприпасів. Так, правоохоронці виявили та вилучили: пороховий заряд до пострілу ПГ-7, два корпуси гранат РГН, сім корпусів гранат РКГ-3ЕМ, чотири запали типу УДЗ, п’ять запалів до гранат типу РКГ-3, одну сигнальну міну та понад 700 набоїв.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости